В Бангладеш умерла сотрудница "Концерна Росэнергоатом"

Причину смерти Юлии Минаевой устанавливают

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 июля. /ТАСС/. Сотрудница филиала российской энергетической компании "Концерн Росэнергоатом" умерла в Бангладеш, причина ее смерти устанавливается, насильственные обстоятельства исключены. Об этом ТАСС сообщило в четверг посольство РФ в Дакке.

"Посольство располагает сведениями о скоропостижно скончавшейся сотруднице филиала АО "Концерн Росэнергоатом" в Бангладеш Минаевой Юлии Васильевны. Смерть произошла 26 июля с. г. в одной из больниц г. Пабна, точная причина устанавливается, однако насильственные обстоятельства исключены", - отметили в дипмиссии.

"По завершении всех формальностей посольство окажет необходимое содействие в репатриации тела или праха росгражданки на родину", - добавили в посольстве.

Ранее СМИ Бангладеш сообщили о смерти 32-летней россиянки, работавшей в "Концерне Росэнергоатом", в одной из частных больниц Пабны, куда она обратилась с жалобами на боли в животе.