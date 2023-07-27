В "Аптекарском огороде" в Москве представят разные сорта лилейников

Выставка пройдет 29 и 30 июля

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Выставка лилейников от клуба "Цветоводы Москвы" пройдет в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" 29 и 30 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ботсада.

"Посетители увидят огромное количество сортов российской и зарубежной селекции, а также смогут получить ответы на вопросы по агротехнике, уходу, размножению и использованию лилейников в дизайне сада от профессионалов, которые много лет успешно выращивают эти цветы в своих подмосковных садах. Феерия цветов, размеров и форм", - говорится в сообщении.

Сад открыт ежедневно с 10:00 до 21:00 по адресу проспект Мира, 26/1. Бесплатно для многодетных и дошкольников. Билеты в продаже в кассах и онлайн на сайте hortus.msu.ru.