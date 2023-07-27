Россотрудничество передало в дар Абхазскому госуниверситету 500 экземпляров пособий и книг

Согласно заявлению посольства России в республике, это лишь небольшая часть той литературы, которую агентство планирует передать до конца года вузу

СУХУМ, 27 июля. /ТАСС/. Абхазское представительство Россотрудничества передало Абхазскому государственному университету (АГУ) 500 экземпляров книг - учебно-методической и художественной литературы. Об этом сообщает посольство России в Абхазии.

"Представительство Россотрудничества в Республике Абхазии передало в дар Научной библиотеке им. Д. И. Гулиа АГУ 500 экземпляров книг, среди которых учебно-методические пособия для специальностей филологического профиля - художественная литература русских классиков и современных авторов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "это лишь небольшая часть той литературы, которую Россотрудничество планирует передать до конца этого года главному национальному вузу Абхазии". "При формировании заявки в Москву по линии Россотрудничества на будущее пополнение библиотечного фонда мы учитываем прежде всего потребность вуза в современных учебниках, учебно-методических изданиях, современной художественной литературе", - приводятся слова руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрия Федотова.