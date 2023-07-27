В Новгородской области появятся три полигона ТКО до 2024 года

Глава региона Андрей Никитин также обозначил главные направления работы на два года вперед, в числе которых развитие системы раздельного сбора и реализация планов по рекультивации свалок

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 июля. /ТАСС/. Три полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) будут введены в строй в Новгородской области до 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В планах этого года - завершение строительства полигонов в Крестцах и под Великим Новгородом, в Боровичском районе начнут стройку после получения положительных результатов экологической и государственной экспертизы. Планы по завершению этого объекта - конец 2024 года", - пояснили в пресс-службе.

Глава региона Андрей Никитин также обозначил главные направления работы на два года вперед, в числе которых развитие системы раздельного сбора и реализация планов по рекультивации свалок. "Приоритет номер один - это ввод полигонов в Крестцах, селе Нащи под Новгородом и в Боровичах. Это позволит на 15 лет вперед обеспечить стабильную работу региональной системы по обращению с ТКО. Здесь же - установка новых контейнеров, площадок для них, устойчивая работа региональных операторов, уборка свалок в лесу. Это то, чем мы будем заниматься в первую очередь. На это мы будем выделять средства", - отметил Никитин по итогам совещания с главами муниципалитетов по планам реализации проектов по обращению с ТКО.

По словам заместителя председателя правительства Новгородской области Олега Шахова, курирующего природоохранные вопросы, в регионе эксплуатируются семь полигонов для размещения отходов - в Новгородском, Хвойнинском, Боровичском, Окуловском, Любытинском, Чудовском, Мошенском районах. Большая часть ТКО проходит через мусоросортировочные комплексы - их на сегодняшний день четыре - в Великом Новгороде, Окуловке, Старой Руссе и Пестово.

Губернатор подчеркнул, что главы районов должны лично контролировать эту работу и будут нести ответственность за утвержденные сроки. В Шимском, Крестецком и Новгородском районах проводится рекультивация трех свалок, работы финансируются из областного бюджета. Также разрабатывается проектно-сметная документация на рекультивацию семи полигонов и свалок в Валдайском, Старорусском, Демянском, Холмском, Маревском, Пестовском, Парфинском районах. Руководители муниципалитетов доложили губернатору о результатах этой работы. Никитин отметил, что на уровне Федерации обсуждается вопрос по включению проектов рекультивации свалок в нацпроект, и нужно быть готовыми войти в него, имея проектно-сметную документацию с результатами государственных экспертиз.

По словам Олега Шахова, средства областного бюджета второй год подряд направляются на уборку несанкционированных свалок на территории лесного фонда. В 2022 году ликвидировано 84 свалки с общим объемом отходов более 4,4 тыс. кубометров. В этом году Минприроды региона заключило пять договоров, и уже ликвидированы две крупные свалки в лесной зоне общим объемом более 2 тыс. кубометров. Кроме этого, в 2023 году муниципалитеты выявили 173 свалки, из них 161 свалка ликвидирована.