Путин наградил журналиста Журавлева орденом Мужества посмертно

Этих наград также удостоили фотокорреспондента "РИА Новости" Константина Михальчевского, корреспондента и оператора "Известий" Романа Польшакова и Дмитрия Шикова

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества погибшего в зоне СВО военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что военкор, погибший 22 июля в Запорожской области при обстреле кассетными боеприпасами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), награжден "за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга".

Кроме того, орденов Мужества удостоены фотокорреспондент "РИА Новости" Константин Михальчевский, корреспондент и оператор "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. Они в момент обстрела находились вместе с Журавлевым. Польшаков получил четыре осколочных ранения, одно из них сквозное, а у Шикова были обнаружены осколки в мягких тканях и перелом тазобедренных костей.

Работающий в регионе корреспондент ТАСС сообщал, что всего на съемке находились девять журналистов, которые разделились на две группы и работали параллельно. Вторая группа не пострадала.