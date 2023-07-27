На Ставрополье обнаружили очаг африканской чумы свиней

Идет поиск владельца животного

ПЯТИГОРСК, 27 июля. /ТАСС/. Очаг африканской чумы свиней выявили специалисты на Ставрополье, установлен карантин. Об этом сообщается в Telegram-канале управления ветеринарии края.

"Специалистами госветслужбы Ставропольского края в селе Киевка Апанасенковского округа обнаружены биологические отходы. По результатам лабораторных исследований в материале выявлена ДНК вируса африканской чумы свиней. На месте обнаружения туши - на несанкционированной свалке - установлен карантин, проводятся мероприятия по ликвидации очага", - говорится в сообщении,

Отмечается, что идет поиск владельца животного. Сотрудники ГИБДД установили дежурства на выездах из сел Киевка и Манычское, а также усилено патрулирование в самих селах, чтобы предотвратить вывоз свиней и продуктов их убоя.

По данным ведомства, ранее были обнаружены два инфицированных вирусом африканской чумы свиней объекта - в 600 м от села Манычское и неподалеку от скотомогильника в селе Киевка. Все необходимые меры были приняты, не допущено распространение инфекции. Управлением ветеринарии оперативно проведены все мероприятия, предусмотренные ветеринарным законодательством: труп был уничтожен, проведены все этапы дезинфекции, введен карантин.

"Ситуация находится на контроле. В селе Киевка и селе Манычское проводится подворный обход, клинический осмотр животных и отбор проб крови для исследования. На постоянной основе проводятся объезды территорий несанкционированных свалок бытовых отходов и скотомогильников", - сказано в пресс-релизе.