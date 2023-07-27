В Днепропетровской области снесли памятник Брежневу

Скульптуру планируют перенести на территорию музея истории города Каменское

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Памятник генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу демонтирован в его родном городе Каменском Днепропетровской области Украины. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

По его данным, бюст Брежнева убрали с центрального проспекта города. Издание опубликовало видео, на котором запечатлено, как на скульптуру накидывают трос для демонтажа. Ее планируют перенести на территорию музея истории города.

Памятник Брежневу был установлен в Каменском (тогда он назывался Днепродзержинск) еще при жизни генсека - в 1976 году. Согласно действовавшему в те годы законодательству, памятник полагалось установить на родине генсека, ставшему дважды Героем Советского Союза. Брежнев получал звезду Героя Советского Союза четырежды - в 1966, 1976, 1978 и 1981 годах.

На Украине вопрос о судьбе бюста поднимался еще после принятия в 2015 году закона о декоммунизации. Однако в 2016 году городской совет постановил оставить бюст "на своем месте как часть экспозиции отдела музея истории города", приведя в соответствие с требованиями закона. В 2023 году вопрос снова был поднят, но первый заместитель мэра города Александр Чернышев сообщил, что местным властям не хватает средств, чтобы демонтировать памятник. В конце февраля власти города ответили на запрос СМИ, что вопрос о судьбе бюста Брежнева будет рассмотрен после окончания военного положения на Украине.

Однако 26 июля мэр Каменского Андрей Белоусов заявил, что власти обязаны убрать памятник из-за закона о декоммунизации. При этом он назвал памятник историческим наследием Каменского, признав, что для многих его жителей старшего поколения Брежнев - "историческая фигура, человек, много сделавший для города".