Львова-Белова заключила соглашение с экзархатом РПЦ в Африке о помощи в гуманитарной сфере

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка отметила, что сотрудничество будет касаться в том числе образования и социальной адаптации детей

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, экзархат РПЦ на территории Африки и благотворительный фонд "Страна для детей" заключили на полях саммита Россия - Африка трехстороннее соглашение о сотрудничестве в области гуманитарной и медицинской помощи.

"Сегодня на форуме Россия - Африка заключили трехстороннее соглашение с патриаршим экзархатом Африки Русской православной церкви в лице экзарха митрополита Клинского Леонида и благотворительным фондом "Страна для детей", - написала Львова-Белова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что сотрудничество будет касаться в том числе образования и социальной адаптации детей. "Бедность, голод, нехватка лекарств, отсутствие возможности посещать школу - с такими проблемами сталкиваются дети африканских стран. Понимаем, что нужно помочь - обеспечить самым необходимым", - написала детский омбудсмен.

В эфире телеканала "Россия-24" Львова-Белова уточнила, что на базе приходов РПЦ в Африке будут организованы гуманитарные проекты для помощи детям. "Мы сейчас будем открывать сельскохозяйственную ферму, сейчас раздаем по приходам зерно, дальше люди будут выращивать себе пропитание. Мы открываем медицинскую (детскую - прим. ТАСС) лабораторию в Кении, которая будет позволять проводить обследования, анализы", - добавила уполномоченный.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.