Детские центры "Музей рядом" создадут на базе музеев новых регионов России

В рамках кураторской помощи им предоставят оборудование и мультимедийные материалы

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 июля. /ТАСС/. На базе музеев в новых регионах России планируют создать 12 детских центров проекта "Музей рядом". В рамках кураторской помощи им предоставят оборудование и мультимедийные материалы, сообщила генеральный директор Русского музея Алла Манилова во время открытия программы "Музейные маршруты России" в Петрозаводске.

"В рамках кураторской помощи запланирована реализация совершенно новых проектов, среди которых создание 12 детских центров, которые имеют общее сетевое название "Музей рядом" на базе музеев во всех четырех регионах. За этим следует передача с нашей стороны оборудования, образовательного мультимедийного контента, музейных изданий для создания образовательной площадки, реализующей актуальные формы музейной педагогики, а также мультимедийные и интерактивные проекты", - сказала она.

Манилова добавила, что на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев в новых регионах по национальному проекту "Культура" выделено 215 млн рублей. Эти средства направят на экспозиционные витрины, видеонаблюдение и пожарную сигнализацию. Кроме того, для расположенных в Донбассе и Новороссии музеев закупят 228 компьютеров.

В 2022 году Министерство культуры РФ запустило программу кураторства, в рамках которой все подведомственные федеральные музеи взяли шефство над музеями новых регионов. В сентябре при поддержке Государственного исторического музея на базе Станично-Луганского краеведческого музея будет организована постоянная экспозиция об истории российского казачества, в городе Волновахе Музей им. Андрея Рублева представит Музей русского иконописания, а благодаря содействию РОСИЗО и Госфильмофонда России на базе Шахтерского колледжа кино и телевидения имени А. А. Ханжонкова откроется Музей истории кино.