В Оренбуржье запретили частному пилоту проводить развлекательные полеты

Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Суд запретил частному пилоту проводить развлекательные полеты на посадочной площадке в Оренбургской области из-за нарушений требований безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"Установлено, что в апреле 2023 года на посадочной площадке "Кушкуль-Сакмара" организованы не отвечающие требованиям безопасности коммерческие воздушные полеты пассажиров за денежное вознаграждение на легкомоторном воздушном судне - самолете Pa-28 Archer RA-2786G", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

По итогам проверки транспортная прокуратура направила иск к частному пилоту о запрете коммерческих перевозок пассажиров. Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.