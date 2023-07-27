В парке на западе Москвы отметят "День Нептуна"

Участие в празднике бесплатное

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Праздник под названием "День Нептуна" отметят в парке "Сказка" на западе Москвы. Об этом сообщает префектура Западного административного округа столицы.

"В ближайшие выходные в семейном парке развлечений "Сказка" пройдет праздник "День Нептуна", 29 и 30 июля мероприятия будут проходить с 14:00 до 19:00", - сказали в префектуре со ссылкой на организаторов мероприятия.

Согласно сценарию, дети и взрослые "отправятся в путешествие с морскими пиратами на мифическом корабле, который пришвартовался у колеса обозрения", рассказали в ведомстве. "Выполняя задания, гости познакомятся с подводными обитателями, разгадают морские тайны и поучаствуют в розыгрыше призов, также их ожидает пенная дискотека", - добавили в префектуре.

Сопровождать участников торжества будут аниматоры в образах пиратов. "Участие бесплатное", - заключили в префектуре.