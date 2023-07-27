На западе Москвы пройдет литературная встреча к 130-летию со дня рождения Маяковского

Мероприятие состоится в доме культуры "Планета"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Литературная встреча, приуроченная к отмечаемому в этом году 130-летию со дня рождения поэта Владимира Маяковского, пройдет 29 июля на западе Москвы в доме культуры "Планета". Об этом сообщает префектура Западного административного округа столицы.

"Гости узнают интересные факты из биографии и творчества поэта, рассмотрят его ключевые произведения, также участники познакомятся с течением в искусстве, которое называется футуризм, и его характерными чертами", - отметили в префектуре. Здесь также добавили, что в рамках мероприятия посетителей ожидает "свободный микрофон" и все желающие смогут прочитать стихи в стиле Маяковского.