Ученые из Петербурга представили странам Африки проект определения почвы для виноделия

Авторы разработки заинтересованы в сотрудничестве из-за разнообразия ее почвенно-климатических условий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Проект, который позволяет цифровыми методами определять пригодность почвы и климата для виноделия, представили на саммите Россия - Африка молодые ученые команды Terroir Concept. Авторы разработки заинтересованы в сотрудничестве с Африкой из-за разнообразия ее почвенно-климатических условий. Об этом сообщил ТАСС руководитель компании, аспирант Санкт-Петербургского государственного университета по направлению "Почвоведение" Александр Аверьянов.

"Наши подходы, именно подходы, - единственные в своем роде, потому что они построены на параметризации винодельческого терруара. <…> Разумеется, нас интересует сотрудничество с африканским континентом. Там есть страны, где виноградарство и виноделие уже развито на очень высоком уровне, но есть и районы, которым только предстоит вовлечение земель в сельскохозяйственный оборот. Интересен перенос, экспорт наших компетенций в Африку, где мы поможем частным лицам, компаниям, крупным инвесторам выбирать лучшие земельные участки для закладки виноградников", - сказал собеседник агентства.

По словам Аверьянова, в России сейчас как никогда актуальна закладка новых виноградников, причем спрос на российское вино будет только расти.

"Спрос на новые земельные участки будет. Также через какое-то время нужна перезакладка виноградников. У России есть, по минимальным подсчетам, 500 тыс. гектаров потенциально пригодных земель, а задействовано только 100 тыс. га", - отметил аспирант.

По словам Аверьянова, выращивать виноград можно не только в Крыму и в Краснодарском крае, Ростовской области, но и в более северных районах, - Татарстане, Саратове, Астраханской области. Ученый также подчеркнул, что проект может использоваться не только для посадок винограда, но и для других многолетних насаждений, например, для высадки яблонь в Ленинградской области.

"Сейчас мы занимается реализацией проектов виноградников, параллельно внедряя наши проектные решения и подходы в архитектуру разрабатываемой системы Terroir Evaluation, в которой будут автоматизированы наши разработки по оценке земель, подбору сортов, проектированию и мониторингу насаждений. Я думаю, что в следующем году она полноценно будет работать", - поделился собеседник.

О саммите

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит второй Медиафорум Россия-Африка.