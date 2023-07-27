Минобрнауки РФ намерено подписать более 50 соглашений со странами Африки

Как сообщил глава ведомства Валерий Фальков, речь идет и "об открытии новых филиалов, и меморандумов о взаимопонимании"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ готовится подписать более 50 соглашений с африканскими государствами в ходе второго саммита и форума Россия - Африка, проходящих в Санкт-Петербурге 27-28 июля. Об этом сообщил в четверг министр Валерий Фальков в интервью телеканалу "Россия-24".

"Более 50 разного рода соглашений <…> Сейчас запланировано подписание целого ряда соглашений, и об открытии новых филиалов, и меморандумов о взаимопонимании. У них разный статус, но сама площадка - второй форум Россия - Африка - прекрасная возможность не только сверить часы, но и запустить новые проекты", - отметил министр.

Особое внимание министр уделил подписанному в четверг соглашению о создании центра по исследованию биологического разнообразия и биологических угроз в Эфиопии. "У нас с Эфиопией в этом направлении очень давние отношения. 35 лет специальная экспедиция действовала, и сейчас мы приняли решение создать центр", - рассказал он.

По его словам, теперь эфиопской стороне предстоит подготовить необходимую материальную базу. "Ну а наши специалисты - за главного у нас институт имени Северцова Российской академии наук, <…> хотя задействован широкий спектр и других институтов. И это очень важно не только для Эфиопии, но и для мира, и для страны. Поскольку само биологическое разнообразие надо изучать, а Африка - богатый континент, не только природными запасами и человеческим капиталом, но и биологическим разнообразием", - добавил Фальков.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.