Треть опрошенных россиян хотели бы стать наблюдателями на выборах

По данным ВЦИОМ, порядка 60% респондентов считают, что выборы в стране проходят честно

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Более 30% опрошенных россиян хотели бы быть наблюдателями на выборах. Такие данные привел руководитель департамента политических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения Михаил Мамонов. Опрос проходил в июле среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"Парадоксально, но сегодня каждый третий заявляет о том, что он, в принципе, хотел бы быть наблюдателем. 32%, согласно одному из последних опросов, заявили о том, что они хотели бы", - сказал Мамонов.

По его словам, такая ситуация связана с мнением, что присутствие наблюдателей повышает честность, прозрачность и легитимность выборов. "Это мнение разделяют 53% опрошенных в ходе одного из последних опросов. Обратного мнения придерживаются 2% респондентов. То есть на вопрос о том, как влияет наблюдение, в том числе общественное, партийное, со стороны СМИ на выборы, ответ однозначен - положительно. Легитимность повышается, честность повышается", - сказал Мамонов.

Он уточнил, что порядка 60% россиян считают, что выборы в стране проходят честно, речь идет о процедуре подсчета голосов.

По его данным, 81% опрошенных положительно относятся к видеонаблюдению во время выборов. Отрицательно - всего 3%. "Это колоссальные цифры. Они создают эффект соучастия, возможность видеонаблюдения - это про то, что ты можешь быть участником этого процесса и посмотреть, что происходит на участках, если интересно", - сказал Мамонов.

Общественное наблюдение в РФ

Как отметила исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг", председатель комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова, треть россиян, желающих стать наблюдателями на выборах - реальная цифра.

"Это та работа, которая проводится ежегодно в преддверии выборов общественными штабами, общественными палатами регионов. За прошлый год у нас прошло десять мониторинговых миссий в разных странах и, когда мы рассказали, что на разных выборах было до 140 тыс. наблюдателей от общественной палаты, нам говорят: "Вы наверное ошиблись? Как вы можете столько людей готовить?" - сказала Булгакова.

По ее словам, Россия по системе общественного наблюдения опережает мировой опыт. "Потому что сегодня общественное наблюдение присутствует на всех формах голосования. Наблюдатели есть и за дистанционным электронным голосованием, и видеонаблюдение доступно к тому, чтобы его смотрели и представители общественных штабов. Эта функция доступна не только общественным палатам, но и уполномоченным по правам человека", - напомнила Булгакова.

Она отметила, что голосование по почте, популярное за границей, никак не контролируется. "У нас мы видим, как развивается система общественного контроля. В США наблюдение как правовая опция доступно в 12 штатах из 50, а в остальных организаторы выборов сами и являются контрольным органом за проведением выборов", - сказала она. При этом в США на промежуточных выборах в прошлом году досрочно проголосовали 26% зарегистрированных избирателей. "Порядка 40 млн человек, из них 22 млн - по почте. Это досрочное и почтовое голосование никак не контролируется обществом и вообще никак не подконтрольно", - отметила Булгакова.