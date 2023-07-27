В Ингушетии 1 сентября откроют 21 объект образования по нацпроектам

В том числе в регионе откроют 13 новых школ с проектной мощностью более 7,2 тыс. ученических мест

МАГАС, 27 июля. /ТАСС/. Власти Ингушетии 1 сентября 2023 года намерены открыть 21 школу и детский сад в рамках двух национальных проектов "Образование" и "Демография", говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"Ко Дню знаний 1 сентября в регионе планируется открыть 21 объект образования в рамках реализации национальных проектов "Демография" и "Образование": 13 новых школ с проектной мощностью более 7,2 тыс. ученических мест, 8 дошкольных учреждений на более 1,7 тыс. мест. Открытие указанных объектов позволит трудоустроиться почти 2 тыс. жителям региона. Всего же 1 сентября начнут работать 247 образовательных учреждений: 149 школ и 98 дошкольных образовательных организации", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в 2023 году в регионе строятся 28 объектов образования: 15 школ и 13 детских садов. Из них две школы - на 1,6 тыс. мест в Назрани и на 320 мест в сельском поселении Сурхахи - строятся по программе "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации". Также в 2023 году в рамках программы "Модернизация школьных систем образования" капремонт ведется в 16 школах.

Нацпроект "Демография" включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.