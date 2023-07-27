На "Госуслугах" расширили перечень услуг для врачей и медорганизаций

В Минздраве рассказали, что медспециалисты организаций, подведомственных министерству, могут подать на портале заявление в центральную аттестационную комиссию

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Минздрав России расширил перечень услуг для медработников, государственных и частных организаций сферы здравоохранения, которые можно получить через портал "Госуслуги". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"Медицинские работники теперь могут быстрее пройти аттестацию, руководители организаций - [получить] доступ в федеральный реестр медицинских организаций, а для государственных организаций и частных компаний теперь в дистанционном режиме доступны пять услуг, упрощающих получение документации в области работы с лекарственными препаратами", - говорится в сообщении.

В Минздраве рассказали, что медспециалисты организаций, подведомственных министерству, могут подать на портале заявление в центральную аттестационную комиссию. Пока такая услуга в пилотном режиме доступна для специалистов профилей "терапия", "травматология и ортопедия", но в будущем перечень направлений расширят. Срок предоставления услуги благодаря электронному заявлению сократился со 120 до 63 рабочих дней. При желании заявление можно подать и в бумажном виде, пояснили в пресс-службе.

"Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут дистанционно получить заключение о том, что в границах географического объекта они производят товар, обладающий особыми свойствами. Ранее такое заключение можно было получить только в бумажном виде, теперь услуга доступна и дистанционно. Заключение необходимо для последующего получения свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара", - сообщили в Минздраве.

Государственным и частным организациям стали доступны пять услуг, упрощающих работу с лекарствами. В частности, через "Госуслуги" они могут подать заявление на получение разрешения на клинические исследования препарата, добавили в министерстве.