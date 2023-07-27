Путин обратил внимание на интерес зимбабвийцев к изучению русского языка

Президент сообщил, что во время саммита Россия - Африка намечено подписать меморандумы по линии культурных и спортивных ведомств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рад, что у жителей Зимбабве растет интерес к изучению русского языка. Глава российского государства сообщил, что во время саммита Россия - Африка намечено подписать меморандумы по линии культурных и спортивных ведомств.

"Мне приятно отметить, что растет интерес к изучению русского языка: более ста зимбабвийцев в настоящее время обучаются на онлайн-курсах Санкт-Петербургского государственного университета", - сказал Путин на встрече с президентом Республики Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. По словам российского лидера, "на полях нынешнего саммита запланировано подписание двусторонних меморандумов о взаимопонимании по линии культурных и спортивных ведомств". "Это, безусловно, поспособствует укреплению наших гуманитарных связей", - считает президент РФ.

По оценке Путина, "зарекомендовала себя и практика подготовки в России зимбабвийских национальных кадров". "В наших вузах обучаются сейчас 1 200 студентов из Зимбабве, на 2023/24 учебный год количество выделяемых госстипендий увеличено с 80 до 125", - констатировал глава российского государства.

Путин назвал Зимбабве "надежным союзником России на Африканском континенте, с которым сложились прочные, надежные, дружественные связи еще в годы войны зимбабвийского народа за независимость". "Мы очень высоко ценим ваш личный вклад в укрепление всестороннего сотрудничества между нашими странами", - обратился он к Мнангагве. Российский лидер обратил внимание на развитие политического диалога, в том числе по межпарламентской линии и на взаимодействие двух крупнейших партий РФ и Зимбабве "Единой России" и Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт.

"Несмотря на некоторое снижение показателей торговли в прошлом году, в январе - апреле [2023 года] товарооборот увеличился в несколько раз и отыграл не только падение, но и прибавил", - заметил Путин. На его взгляд, "имеются хорошие перспективы сотрудничества в самых разных отраслях".

"Россия и Зимбабве выступают с единых или близких позиций по большинству актуальных вопросов международной повестки", - подчеркнул Путин. По его словам, Зимбабве "традиционно поддерживает российские внешнеполитические инициативы в ООН, голосует за российские кандидатуры при решении тех или иных кадровых вопросов". "Мы высоко это ценим", - заверил президент России.