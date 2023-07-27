Дети из Египта и Гаити заявили проекты на Международные Циолковские чтения в Кирове

В ходе мероприятия пройдут открытые лекции экспертов, встречи с космонавтами и представителями аэрокосмической отрасли, мастер-классы и экскурсии по городу

КИРОВ, 27 июля. /ТАСС/. Творческие проекты от участников из 21 региона России, а также Белоруссии, Казахстана, Египта и Республики Гаити поступили на молодежные Циолковские чтения в Кирове, которые с 26 по 28 октября 2023 года впервые пройдут в международном формате. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"В региональном правительстве состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению Международных молодежных Циолковских чтений, которые пройдут в Кирове. В 2023 году на оценку экспертной комиссии поступило 125 работ от 143 участников из 21 региона нашей страны. Среди заявившихся есть творческие проекты ребят из Белоруссии, Казахстана, Египта и Республики Гаити", - говорится в сообщении.

Как рассказала зампред областного правительства Светлана Шумайлова, сейчас комиссия подводит итоги заявочной кампании. "Эксперты отмечают высокий уровень поступивших работ. В этом году чтения пройдут в семнадцатый раз, причем впервые в статусе международных. В космоцентре запланирована работа девяти тематических секций, на которых участники в возрасте от 12 до 24 лет представят свои исследовательские и проектные работы", - отметила Шумайлова.

В ходе мероприятия пройдут открытые лекции экспертов, встречи с космонавтами и представителями аэрокосмической отрасли, мастер-классы и экскурсии по городу.

Циолковский в Вятке

Константин Эдуардович Циолковский родился 5 (17) сентября 1857 года в селе Ижевском Рязанской губернии в семье лесничего Эдуарда Игнатьевича Циолковского. В 1868 году отца определили в Вятку на место столоначальника лесного отделения, с ним в Вятку перебралась и вся его семья.

Через год, в возрасте 12 лет, Костю отдали в первый класс Вятской мужской гимназии. Учиться ему было трудно из-за глухоты, объяснения учителей он не слышал. В 1873 году Костю отчислили из гимназии, он уехал в Москву. Через три года Циолковский вернулся в Вятку. Уже в 14-16 лет у юноши проявилась склонность к конструированию, он мастерил самодвижущиеся коляски и локомотивы, смастерил токарный станок, вытачивал детали к своим моделям, читал книги по математике, физике. Циолковский проводит опыты с бумажной моделью аэростата, наполненного водородом, думает над проектом машины с крыльями.

О юношеских годах, проведенных в Вятке, Константин Эдуардович отзывался с большой теплотой: "Вятка для меня незабываема. Там началась моя сознательная жизнь. Когда наше семейство перебралось туда из Рязани, я думал, что это грязный, глухой городок, по улицам медведи ходят, а оказалось, этот губернский город ничем не хуже, а в чем-то, своей библиотекой, например, получше Рязани. Особенно пленили меня вятские черемухи и темно-зеленые, почти черные, ели и дикая, неукротимая, непохожая на тихую Оку, река Вятка. А пригляделся - полюбились мне и коренные вятичи, люди смышленые, смелые, предприимчивые, умельцы на все руки".

В Вятке Константин Эдуардович провел в общей сложности около семи лет. В 1878 году семья Циолковских переехала в Рязань. Позднее Циолковский жил и работал в Калуге.