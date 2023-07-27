27 июля, 16:41
Саммит Россия – Африка

Минобразования поддержит российские вузы с программами по африканистике

Глава ведомства Валерий Фальков заявил, что развивать африканистику и востоковедение только в Москве и Санкт-Петербурге недостаточно

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Российские вузы, в чью программу входит африканистика, получат программу поддержки от Министерства науки и образования РФ. О разработке такой программы сообщил глава министерства Валерий Фальков в интервью телеканалу "Россия-24" на полях второго саммита Россия - Африка.

"Мы разработали специальную программу с тем, чтобы придать дополнительный импульс и поддержать регионы, где есть хорошие заделы [в области африканистики], поддержать их для более динамичного развития и [сферы] образования, и [сферы] исследования", - сказал он.

Глава Минобразования убежден, что развивать африканистику и востоковедение только в Москве и Санкт-Петербурге недостаточно. По его словам, в центральной части России отечественные вузы показывают хорошие наработки в этих областях. Кроме того, в РФ есть регионы, которые исторически и традиционно связаны с ближайшими странами, объяснил Фальков.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка. 

Теги:
РоссияСаммит Россия – АфрикаФальков, Валерий Николаевич
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