Захарова заявила о взрывном росте интереса российских туристов к Африке

По словам официального представителя МИД РФ, многие направления, которые никогда не были популярными, уже освоены российскими туристами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Интерес российских туристов к Африканскому континенту демонстрирует взрывной рост, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сессии экономического и гуманитарного форума Россия - Африка.

"Я бы назвала это взрывным ростом интереса российских туристов к Африканскому континенту", - сказала она.

По словам Захаровой, целый ряд направлений, которые никогда не были популярными, уже освоены российскими туристами.

"Конечно, туристов из Африки в России намного меньше, чем российских туристов на Африканском континенте. У нас люди очень любят ездить за рубеж, отдыхать, иногда греться, иногда просто открывать какие-то новые страны", - отметила дипломат.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.