Хинштейн обратился в Генпрокуратуру и СК в связи со сносом памятника героям ВОВ в Москве

По информации главы комитета Госдумы по информационной политике, памятник в районе Текстильщики демонтировал застройщик, который осваивает территорию, где находится монумент

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн попросил генпрокурора России Игоря Краснова и председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина провести проверку по факту сноса в Москве памятника героям Великой Отечественной войны.

По информации Хинштейна, памятник был демонтирован в районе Текстильщики застройщиком, который осваивает территорию, где монумент находится. "Направил запросы генпрокурору и председателю СКР об организации проверки по признакам ст. 243.4 УК РФ, в связи с варварским сносом памятника героям Великой Отечественной войны в московском районе Текстильщики", - написал депутат в своем Telegram-канале.

"Теперь его обещают перенести в другое место, однако монумент - это не мячик, который можно пинать из угла в угла. Ничто не мешало сохранить его при планировке территории застройки, кроме желания извлечь сверхприбыль", - полагает парламентарий.