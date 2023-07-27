Олимпийские кольца на здании мэрии Парижа облили искусственной кровью в знак протеста

Экоактивисты протестуют против проведения Игр во Франции

ПАРИЖ, 27 июля. /ТАСС/. Группа экоактивистов облила искусственной кровью олимпийские кольца, вывешенные на фасаде мэрии Парижа, протестуя против проведения Игр во Франции. Фотографии с места событий опубликовала в Twitter ассоциация Youth for Climate ("Молодежь за климат").

"В этот день ровно через год состоятся Олимпийские игры. Построенные за счет человеческих жизней, они носят экоцидный и антисоциальный характер", - гласит подпись к снимкам, сделанным в темное время суток. "Олимпийские игры разрушают, перейдем в наступление!" - заявили активисты.

Ассоциация поясняет, что ее активисты облили олимпийские кольца на здании мэрии Парижа "искусственной кровью", чтобы "символически осудить человеческую, экологическую и социальную цену, которую приходится платить за проведение ОИ в Париже". Они также осудили организации и политиков, которые якобы закрывают глаза на эти факторы, способствуя "ухудшению социального и климатического кризиса", а также "ущемлению свобод".

Как уточняет Agence France-Presse, акция произошла в ночь на четверг. Мэрия уже распорядилась очистить логотип от следов красной жидкости. Также в городской администрации сообщили, что не будут подавать жалобу и пригласили представителей экологических ассоциаций обсудить волнующие лично их проблемы, сопряженные с организацией Игр.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Церемония открытия Игр в Париже должна состояться на реке Сена, по которой национальные команды проплывут через центр Парижа на судах. Ожидается, что вдоль набережных смогут расположиться до 600 тыс. зрителей. За порядком на улицах французской столицы в этот день будут следить 45 тыс. сотрудников правоохранительных органов.