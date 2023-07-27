Фридман заявил в лондонском суде, что обыск в его доме прошел на незаконных основаниях

Адвокаты бизнесмена указали, что ордер был выдан из-за ложных утверждений о том, что Фридман финансировал российские организованные преступные группировки, отмывал денежные средства для колумбийских наркокартелей и был замешан в убийстве двух журналистов

ЛОНДОН, 27 июля. /ТАСС/. Предварительное слушание по делу об обыске британских правоохранительных органов в доме российского бизнесмена Михаила Фридмана прошло в Высоком суде Лондона. Как сообщило агентство Reuters, в ходе заседания предприниматель заявил, что действия сотрудников Национального агентства по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) Великобритании шли вразрез с действующим законодательством.

3 декабря прошлого года NCA объявило о задержании в Лондоне российского предпринимателя, подозреваемого в отмывании денег, и двух его возможных сообщников. Источник сообщил ТАСС, что речь идет о Фридмане, которого позднее отпустили под залог. По информации источника в окружении бизнесмена, причиной задержания стали подозрения в нарушении наложенных на предпринимателя санкций.

Как отметил Фридман в суде, ордер на обыск был получен незаконно и основывался на "классическом компромате". Адвокаты бизнесмена указали, что ордер был выдан из-за ложных утверждений о том, что Фридман финансировал российские организованные преступные группировки, отмывал денежные средства для колумбийских наркокартелей и был замешан в убийстве двух журналистов.

Юристы Фридмана охарактеризовали эти обвинения как "необоснованные оскорбления в адрес бизнесмена с хорошей репутацией". Адвокат Хьюго Кит подчеркнул, что эти утверждения базируются на докладе организации WikiLeaks от 2012 года, который представляет собой "порочащую и неправдивую информацию, собранную и использованную для создания негативного образа и влияния на субъекта".

В свою очередь адвокат Кэтрин Макгейхи, представляющая в суде NCA, признала, что "ошибки со стороны агентства привели к незаконному обыску собственности [Фридмана] и конфискации предметов". Но Фридман настаивает на том, что сам ордер на обыск был получен незаконно в связи с отсутствием оснований полагать, что он якобы совершил уголовное правонарушение. Судья Клайв Льюис постановил, что слушание по существу по этому делу состоится в ноябре.

Причина обыска

В ходе судебного заседания выяснилось, что обыск в особняке Фридмана на севере Лондона был проведен NCA из-за подозрений в нарушении санкций, введении в заблуждение МВД Великобритании, даче ложных показаний и отмывании денежных средств. Однако сейчас, по словам Кита, сотрудники NCA ведут расследование в отношении бизнесмена исключительно на предмет нарушения им британских санкций.

Это расследование касается кредита, предоставленного Альфа-банком, доля в котором принадлежит Фридману, неназванному помощнику бизнесмена. В NCA полагают, что тем самым Фридман хотел обойти британские санкции, наложенные на него в марте 2022 года из-за начала российской специальной военной операции на Украине. Защита предпринимателя назвала эти утверждения юридически некорректными.

Уход из Альфа-банка

В марте газета Financial Times сообщила, что Фридман и Петр Авен продадут принадлежащие им доли в Альфа-банке своему деловому партнеру Андрею Косогову за 178 млрд рублей (около $2,3 млрд). Позднее в банке подтвердили, что подобная сделка прорабатывается. Сейчас Авену принадлежит 12% акций финансового учреждения, а Фридману - 33%.

В марте 2022 года оба предпринимателя вышли из совета директоров банка после того, как Великобритания и Евросоюз ввели санкции против них. Кит подчеркнул, что Фридман пытается оспорить обоснованность внесения в санкционные списки королевства и ЕС.