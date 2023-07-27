Ленобласть установит в Енакиеве памятник "Детям - жертвам войны в Донбассе"

Его высота составит 2,5 м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Ленинградская область в ближайшие два года установит в подшефном городе Енакиево памятник "Детям - жертвам войны в Донбассе", его высота составит 2,5 м. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

"Регион установит в Енакиево памятник "Детям - жертвам войны в Донбассе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе областного правительства ТАСС пояснили, что памятник установят в этом или следующем году, окончательное решение еще не принято. Однако уже известно, что монумент появится возле Центра детского и юношеского творчества в Енакиево. Скульптурная композиция будет представлять собой силуэт молодого парня, несущего на руках тело девочки. Высота памятника составит 2,5 м. Автор работы - скульптор Сурен Харазян.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что в 2023 году на восстановление 114 инфраструктурных объектов в Енакиево планируется направить более 2,5 млрд рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме почти 2 млрд рублей. Общая помощь Ленинградской области по итогу составит не менее 750 млн рублей.

В мае 2022 года у Ленинградской области появился подшефный регион в Донбассе - город Енакиево с шестью городами-сателлитами. В прошлом году область профинансировала восстановление Енакиево на 870 млн рублей, все планы по прошлому году были реализованы в полном объеме. Среди них ремонт дорог, жилищной и коммунальной инфраструктуры, передача автобусов и трамваев, ремонт социальных объектов, оборудование образовательных и спортивных объектов.