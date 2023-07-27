В Мытищах к 1 сентября откроется школа на 1,1 тыс. мест

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ведется активная подготовка к началу нового учебного года

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Новая школа, рассчитанная на более чем 1 тыс. учеников, откроется в городском округе Мытищи к началу нового учебного года. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Школа носит имя Героя Советского Союза, космонавта, почетного гражданина г. о. Мытищи Валерия Викторовича Рюмина. Она большая, светлая, комфортная и практически готова. Уверен, что к 1 сентября будет радовать глаз", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба регионального правительства.

Он добавил, что в Подмосковье ведется активная подготовка к началу нового учебного года.

"В этом году за парты в Подмосковье сядут 1 млн 80 тыс. школьников, ожидается рекордное число первоклашек - 120-125 тыс. (в прошлом было порядка 115 тыс.). Наша задача - сделать так, чтобы все наши школьники всегда с удовольствием шли учиться, поэтому самое пристальное внимание мы уделяем качеству образования", - добавил губернатор.

Как пояснили в пресс-службе, ранее 200 детей из ЖК "Императорские Мытищи" посещали школу №29, находящуюся в соседнем ЖК "Мытищи лайт". Она расположена на расстоянии около 1 км. С сентября школьники будут учиться уже рядом с домом. В новое образовательное учреждение также смогут ходить из соседних населенных пунктов Болтино, Погорелки, Беляниново, Подрезово, Терпигорьево.

По данным пресс-службы, школа рассчитана на 1,1 тыс. учащихся. В ней разместятся классы, лаборатории, мастерские, актовый зал на 400 мест, два спортзала для начальной и основной школы, а также читальный зал с IT-зоной. Преподавательский состав практически сформирован. Большинство учителей тоже проживают в ЖК "Императорские Мытищи".