ЦКБ новосибирского Академгородка возобновила работу шести отделений после пожара

В плановом порядке госпитализируют пациентов с нарушением ритма сердца

НОВОСИБИРСК, 27 июля. /ТАСС/. Центральная клиническая больница (ЦКБ) в новосибирском Академгородке, пережившая пожар в начале июня, возобновила работу шести отделений на новом месте. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области.

"ЦКБ возобновила экстренный и плановый прием в отделения гинекологии, хирургии, колопроктологии, урологии, ЛОР-отделение, а также реанимационное сопровождение по всем профилям. В плановом порядке госпитализируют пациентов с нарушением ритма сердца. ЦКБ прошла экспертизу Роспотребнадзора и получила лицензию на медицинскую деятельность на новом месте по каждому направлению", - говорится в сообщении регионального Минздрава.

В пресс-службе министерства ТАСС рассказали, что в данный момент закрыты на ремонт отделения неврологии, травматологии, терапии, а также педиатрическое отделение. Пациентов направляют в ближайшие к ЦКБ медучреждения по соответствующим профилям.

Пожар в Центральной клинической больнице на улице Пирогова произошел 4 июня из-за короткого замыкания. Площадь пожара составила 1,8 тыс. кв. метров. 173 человека эвакуировали. По словам министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, для восстановления медучреждения понадобится порядка двух месяцев. Вице-губернатор региона Юрий Петухов сообщал, что ремонт больницы оценивается в 50 млн рублей.