На юге Москвы построят два объекта образования

Параметры каждого из образовательных учреждений определят в ходе разработки проектных решений

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Москомархитектура подготовила градостроительные планы земельного участка для строительства образовательных учреждений в Даниловском районе. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Первое учреждение планируется возвести по адресу: проезд 3-й Павелецкий, вл. 7А. Второе будет расположено на проспекте Лихачева, земельный участок 10/1. Оба объекта построят за счет городского бюджета.

"Первый объект расположится на участке 0,6 га, второй займет около 1 га. Даниловский район сейчас активно развивается, и для нас важно, чтобы социальная инфраструктура отвечала запросам жителей", - сказала Княжевская, чьи слова приводит пресс-служба стройкомлекса правительства Москвы.

Оформленные документы предусматривают строительство на этих участках объектов дошкольного, начального и среднего общего образования. Параметры каждого из них определятся в ходе разработки проектных решений.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2023 года Москомархитектура выдала около 750 градостроительных планов земельных участков для строительства социальных объектов, большая часть из которых предназначена для образовательных учреждений.