Застрявших в ереванском аэропорту российских туристов разместят в гостинице

Wizz Air задержала рейс Ереван - Вена

ЕРЕВАН, 27 июля. /ТАСС/. Группа туристов из России из-за задержки рейса Ереван - Вена венгерской авиакомпании Wizz Air будет размещена в гостинице. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила пресс-секретарь аэропорта Звартноц Лусине Могровян.

"Авиакомпания задержала рейс Ереван - Вена. Вылет был запланирован на 12:25 [11:25 мск], но будет выполнен в пятницу в 17:40 [16:40 мск]. Пассажирам был выдан их багаж, их сопроводили из транзитной зоны на общественную часть аэропорта. В настоящее время они размещаются в автобусы для трансфера в гостиницу", - сказала она.

Никто из россиян, застрявших в ереванском аэропорту из-за задержки рейса в Вену, не обращался в посольство РФ в Ереване за помощью, сообщили ТАСС в пресс-службе посольства.

"На данный момент обращений от граждан не поступало. Узнав об инциденте из СМИ, посольство в инициативном порядке разбирается в ситуации, в том числе для того, чтобы понять, какая помощь может быть оказана российским гражданам", - сказали в пресс-службе посольства.

По данным российских Telegram-каналов, рейс из Еревана в Вену ждут более сотни россиян. На табло аэропорта также указано, что вылет запланирован на 17:40 по ереванскому времени в пятницу.