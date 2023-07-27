В Белгородской области изменили порядок выдачи гумпомощи жителям приграничья

Помощь будет выдаваться в зависимости от количества членов семьи

БЕЛГОРОД, 27 июля. /ТАСС/. Власти Белгородской области изменили порядок выдачи продуктовых наборов для жителей приграничных территорий. Гумпомощь будет выдаваться в зависимости от количества членов семьи, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Мы меняем порядок выдачи гуманитарной помощи. Это связано прежде всего с тем, что в настоящий момент Шебекинский и Грайворонский городские округа возвращаются к мирной жизни. Мы видим, что там начали работать магазины, вернулась к работе большая часть предприятий. Жители приграничья получили выплаты из федерального бюджета. Мы видим, что в настоящий момент активно восстанавливаются дома, поэтому теперь будем передавать гуманитарную помощь прежде всего тем людям, которые наиболее остро в ней нуждаются", - цитирует пресс-служба заместителя губернатора региона по внутренней политике Ольгу Медведеву.

Как уточнили в региональном правительстве, продуктовые наборы будут двух видов: стандартный - из восьми наименований, более расширенный (10 позиций) - для получателей с детьми. Продуктовые наборы будут выдаваться в зависимости от количества членов семьи. "Семья в составе от одного до трех человек получит один набор продуктов, четыре-пять человек - два набора, шесть-семь человек - три набора, семья из восьми и более человек - четыре набора", - пояснили в пресс-службе.

Сейчас в списках на получение помощи около 4 тыс. семей. Это более 16 тыс. человек. Продуктовые наборы получают люди из Шебекинского городского округа, зарегистрированные на территории округа и проживающие вне ПВР. Также продукты выдают жителям таких сел, как Гора-Подол, Глотово, Заречье-Первое, Заречье-Второе, Козинка Грайворонского горокруга, и жителям населенных пунктов с действующим режимом ЧС, которые проживают вне ПВР.

Пункты выдачи работают с 8:00 до 20:00 мск в спорткомплексе "Космос" в Белгороде, в центрах культурного развития в Шебекине и поселке Маслова Пристань Шебекинского горокруга, а также в администрациях муниципального района и округа по месту фактического нахождения.