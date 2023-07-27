Более сотни человек протестуют в Батуми перед прибывшим из Сочи лайнером

Недовольство граждан вызвали в том числе комментарии некоторых пассажиров местным СМИ, сообщивших, что бывали в Абхазии

ТБИЛИСИ, 27 июля. /ТАСС/. Более сотни граждан Грузии и гражданских активистов протестуют в черноморском курортном городе Батуми на пристани перед круизным лайнером, прибывшим из Сочи. Трансляцию протеста ведет местный портал "Батумелеби".

Граждане стоят на пристани с плакатами, выкрикивают лозунгу и высказывают недовольство тем, что лайнер Astoria Grande прибыл из Сочи с российскими туристами на борту. Недовольство граждан вызвал не только сам факт швартовки лайнера утром в четверг, но и комментарии некоторых пассажиров местным СМИ, сообщивших, что бывали в Абхазии. По грузинскому законодательству посещать Абхазию и Южную Осетию можно только со стороны подконтрольной грузинским властям стороны. Одна из российских гражданок, в частности, сказала местному телеканалу, что Россия освободила Абхазию от грузин, что вызвало негативную реакцию в обществе.

Протест длился примерно час, после чего лайнер покинул причал. Протестующие сопроводили отплытие судна прозвучавшими из динамиков гимнами Грузии и Евросоюза, после чего начали расходиться.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что лайнер из Сочи направляется в Батуми. Агентство морского транспорта Грузии 25 июля опубликовало заявление, в котором пояснило, что Astoria Grande выполняет коммерческий рейс, ходит под флагом Палау, обслуживает турецкую круизную компанию и войдет в Батумский порт из турецкого Трабзона. Судовладельческая компания, как отметили в агентстве, зарегистрирована на Сейшельских островах и не находится под санкциями.

Согласно информации на официальном сайте оператора лайнера, "звездный круиз" с участием известных российских исполнителей с 29 июля по 5 августа направляется по маршруту Сочи - Трабзон - Батуми - Амасра - Стамбул - Сочи.