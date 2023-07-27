Астраханский вуз создаст хаб для передачи опыта развития аквакультуры странам Африки

В высших учебных заведениях города обучаются свыше 1,7 тыс. студентов из 30 стран Африки

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Астраханский государственный технический университет (АГТУ) создаст образовательно-научный хаб для передачи российского опыта развития аквакультуры странам Африки. Соответствующие проекты долгосрочного сотрудничества подписаны руководством вуза на саммите Россия - Африка в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС ректор АГТУ, доктор биологических наук, профессор Александр Неваленный.

"АГТУ, реализуя научные и образовательные программы, выступает головным российским вузом в сфере аквакультуры. У нас с 1955 года есть опыт подготовки высокопрофессиональных кадров в сфере рыбопромышленной отрасли, морского и речного рыболовного флота для зарубежных стран, в том числе Африканского континента. Поэтому мы инициировали развитие сети учебных центров по подготовке специалистов в его странах, где сейчас, кстати, многие наши выпускники занимают ответственные посты в различных ведомствах, сфере высшей школы и бизнеса. Планируем создать образовательно-научный центр для передачи российского опыта развития аквакультуры в Северной Африке и в африканских регионах ниже Сахары", - сказал он.

Ректор уточнил, что заключены соглашения в сфере образования между АГТУ и Институтом морской биологии и океанографии города Фритаун Университета Сьерра-Леоне (Республика Сьерра-Леоне) и Университетом Дуалы (Камерун). В частности, одно из подразделений университета Дуалы - институт рыбохозяйственных исследований в городе Ябасси - с 1983 года преподает аквакультуру в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре. Многочисленные точки соприкосновения вузов позволят астраханскому университету сотрудничать в рамках научных проектов, обмениваться опытом преподавания по направлению тропической и тепловодной аквакультуры, изучать совместно методы борьбы с болезнями рыб.

"Наш вуз имеет большой опыт в этом направлении, проводит эксперименты по созданию кормов, наиболее подходящих для ускоренного роста рыбы. Это будет вносить вклад в борьбу за продовольственную безопасность африканских стран, позволяя им не только обеспечить внутренних спрос, но и помочь создать цепочки добавленной стоимости для экспорта продукции на внешние рынки", - пояснил собеседник агентства.

В рамках соглашения между АГТУ и Международным университетом Mercure (UMI) города Конакри Гвинейской Республики будет создан Центр образования и профессиональных компетенций. На первом этапе абитуриентов обучат русскому языку для поступления в АГТУ, затем преподаватели АГТУ будут обучать африканских студентов по основным образовательным программам в сфере агропрома Гвинеи. Это экология и природопользование, холодильные установки, природообустройство, промышленное рыболовство и цифровая экономика в сельском хозяйстве.

Астраханская область обладает высоким научно-образовательным потенциалом. В высших учебных заведениях Астрахани обучаются свыше 1,7 тыс. студентов из 30 стран Африки.