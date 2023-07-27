Россотрудничество поможет привлечь иностранную молодежь в вузы Прикамья

В краевом министерстве образования и науки отметили, что сегодня в вузах региона обучаются свыше 4 тыс. иностранных студентов из более чем 50 стран мира

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Власти Прикамья и Россотрудничество договорились о продвижении пермского образования за рубежом и привлечении иностранной молодежи в вузы Прикамья. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края по итогам подписания на площадке саммита Россия - Африка соглашения с Россотрудничеством о взаимодействии и развитии международных связей в научно-технической, образовательной, культурной и деловой сферах.

"Стороны объединят усилия по продвижению пермского образования за рубежом и привлечению иностранной молодежи в краевые вузы за счет потенциального увеличения бюджетных целевых мест, выделяемых иностранцам по квоте правительства России", - говорится в сообщении.

В краевом министерстве образования и науки отметили, что сегодня в вузах региона обучаются свыше 4 тыс. иностранных студентов из более чем 50 стран мира. За последние восемь лет их число выросло в семь раз, при этом около 98% иностранных студентов проходят обучение на контрактной основе. По квоте правительства РФ в Пермском крае обучаются 90 иностранных студентов. К странам - лидерам по увеличению доли иностранных студентов в Пермском крае относятся Индия, Туркмения, Египет, Китай, Марокко, Ирак.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, у Прикамья есть все необходимые возможности для выстраивания взаимодействия в рамках обмена студентами и работы над научными разработками. В регионе открыт Пермский Научно-образовательный центр мирового уровня "Рациональное недропользование", который призван обеспечить создание новых технологий для реального сектора экономики. Вузы края взаимодействуют с зарубежными научно-образовательными и индустриальными партнерами более чем из 30 стран мира в части академических и студенческих обменов, программ двойных диплом и научно-исследовательского сотрудничества. Адаптироваться иностранным студентам помогают специалисты из краевого Центра иностранных обучающихся.

Отдельно Дмитрий Махонин отметил проект строительства межвузовского многофункционального студенческого кампуса мирового уровня с общежитиями на 5 тыс. мест, лабораториями и социальной инфраструктурой. Проект, который возведут в столице Прикамья по нацпроекту "Наука и университеты", позволит привлечь еще больше иностранных студентов. Кроме того, он предоставит возможности для повышения уровня научно-исследовательской работы и качества образования. Глава региона подчеркнул, что продвижение кампуса за рубежом станет важным направлением совместной работы с Россотрудничеством.

В свою очередь руководитель Россотрудничества Евгений Примаков отметил, что Пермский край сможет использовать сеть центров российской культуры Россотрудничества в зарубежных странах для организации выставок и презентаций социально-экономического, научно-образовательного и туристического потенциала региона. Также стороны договорились разработать план совместных мероприятий, направленных на поддержку соотечественников, популяризацию, продвижение и поддержку русского языка в иностранных государствах. Кроме того, соглашение предполагает двустороннее сотрудничество по организации краткосрочных поездок молодых представителей общественных, научных и деловых кругов иностранных государств в Пермский край для ознакомления с историей, культурой и научно-техническим потенциалом региона и России в целом.

О саммите

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.