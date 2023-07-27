Путин направил приветствие участникам форума "Территория смыслов"

Как отметил президент, форум объединяет готовую к большим свершениям молодежь

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов". Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Приветствую вас на форуме "Территория смыслов". Проведение ваших встреч стало доброй традицией. Они объединяют целеустремленную, открытую, готовую к большим свершениям молодежь: ребят с активной жизненной позицией, которые хотят идти в ногу со временем, приобретать новые знания, вносить достойный личный вклад в развитие нашей страны", - говорится в телеграмме.

Глава государства отметил, что "Территория смыслов" предоставляет самое широкое поле для реализации возможностей участников благодаря насыщенной образовательной программе, профессиональным гостям и наставникам, которые щедро делятся знаниями и богатым опытом.

Путин пожелал участникам форума интересного общения, вдохновения, удачи, а также найти единомышленников и поддержку для осуществления перспективных проектов и идей.

В этом году молодежный форум "Территория смыслов" в пятый раз проходит на площадке образовательного центра президентской платформы "Россия - страна возможностей" - мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске. Форум реализуется в очном формате и включает работу восьми смен: с 26 июля по 2 сентября.