Гинцбург ожидает, что обновленную вакцину от ковида внедрят после получения финансирования

По словам директора центра им. Гамалеи, одним из главных преимуществ обновленной вакцины является возможность с ее помощью прививать людей всех возрастных групп

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Обновленная вакцина от COVID-19 с актуализированным антигенным составом внедрят в ближайшее время после получения финансирования от Министерства здравоохранения. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в интервью "Известиям" в кулуарах саммита Россия - Африка.

"Сейчас, я надеюсь, в ближайшее время мы от нашего Министерства здравоохранения получим необходимые деньги, что позволит уже созданную вакцину с актуализированным антигенным составом против тех штаммов коронавируса, которые сейчас циркулируют в том числе и в Африке, так называемые ХВВ-штаммы, внедрить в ближайшее время и этот вариант вакцины, что позволит, соответственно, говорить о том, что эту вакцину можно широко экспортировать в том числе и в страны африканского континента", - сказал он.

По словам Гинцбурга, одним из главных преимуществ обновленной вакцины является возможность с ее помощью прививать людей всех возрастных групп, в том числе детей и подростков. "В это же самое время мы разрабатываем интерназальную вакцину для совсем маленьких, которая, соответственно, не обладает никакими абсолютно побочными эффектами", - отметил он.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.