Байден назвал жару "погодным убийцей номер один"

Президент США отметил, что, "по оценкам экспертов, экстремальная жара уже обходится Америке в $100 млрд в год и сильнее всего бьет по самым уязвимым слоям населения"

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что экстремальная жара - это "погодный убийца номер один", который уже обходится стране в $100 млрд в год.

"Связанный с погодой убийца номер один - это жара. 600 человек каждый год погибают от ее последствий. Это больше, чем от наводнений, ураганов и торнадо вместе взятых. <...> Даже те, кто отрицал, что мы переживаем климатический кризис, не могут отрицать, что экстремальная жара имеет последствия для американцев", - сказал он. Его выступление было посвящено дополнительным мерам, которые американская администрация приняла, чтобы защитить население от негативного влияния экстремальных температур.

Как ранее сообщил Белый дом, $152 млн будут использованы для увеличения емкости водохранилищ и повышения климатической устойчивости штатов Калифорния, Колорадо, Вашингтон. США также намерены направить до $7 млн на повышение точности прогнозов погоды, что "поможет населению лучше подготовиться к экстремальным погодным явлениям, включая длительные периоды экстремальной жары".

Байден добавил, что, "по оценкам экспертов, экстремальная жара уже обходится Америке в $100 млрд в год и сильнее всего бьет по самым уязвимым слоям населения".