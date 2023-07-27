Делегация посольства КНР посетила Московский зоопарк

Директор зоопарка Светлана Акулова отметила, что многие проекты зоосада реализуются благодаря поддержке посольства КНР

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Делегация посольства КНР в Москве во главе с супругой посла Гао Янь посетила с дружественным визитом Московский зоопарк. Об этом сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

"Сегодня Московский зоопарк с дружественным визитом посетила делегация посольства КНР во главе с супругой посла - госпожой Гао Янь", - написала Акулова в своем Telegram-канале.

Директор зоопарка добавила, что многие проекты Московского зоопарка реализуются благодаря поддержке посольства КНР, включая передачу в зоопарк больших панд Диндин и Жуи. "С момента их появления у нас в зоопарке прошло уже 5 лет, но мы до сих пор с восторгом и большой радостью вспоминаем это событие, когда на открытие новой экспозиции "Фауна Китая", где поселились панды, приехали лидеры наших стран - президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин", - отметила она.

Во время экскурсии по зоопарку гости из посольства проведали Диндин и Жуи, а в качестве подарка в преддверии дня рождения делегация подарила пандам два мольберта и принадлежности для живописи. Сотрудники зоопарка подарили гостям из посольства рисунки Диндин и Жуи.

Акулова подчеркнула, что зоопарк дорожит многолетней дружбой с посольством КНР, а также выразила надежду, что их сотрудничество будет только укрепляться.