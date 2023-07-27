Белый дом считает ситуацию вокруг сделки Хантера Байдена со следствием "частным делом"

Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер заявила, что в Вашингтоне уважают "верховенство права"

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Белый дом не комментирует ситуацию вокруг сделки сына американского президента Хантера Байдена со следствием, считает это "частным делом".

"Это частное дело. Как вы знаете, его независимо вело министерство юстиции, назначенный [экс-президентом США Дональдом] Трампом прокурор. <...> Мы уже неоднократно говорили, что президент и первая леди любят своего сына, они поддерживают его и то, что он стремится наладить свою жизнь", - сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов.

"Министерство юстиции независимо, мы даем ему право быть независимым, и мы уважаем верховенство права", - добавила пресс-секретарь.

Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на представителей обеих сторон, что достигнутая в июне текущего года сделка между Хантером Байденом и следствием сорвалась после того, как в ходе заседания суда в штате Делавэр судья Мэриэллен Норейка "выразила обеспокоенность" условиями соглашения. Позднее CNN уточнил, что стороны в ходе заседания договорились об условиях "ограниченной сделки", которая не исключала бы возможности выдвижения дополнительных обвинений в адрес Хантера Байдена, который по-прежнему намеревался признать вину в неуплате налогов.

Тем не менее, как указывает агентство AP, судья не согласилась утверждать пересмотренную сделку на заседании в среду, дав сторонам 30 дней на то, чтобы "объяснить, почему она должна принять" их договоренности. Сын президента США Джо Байдена на заседании в среду вину не признал. Сторона обвинения в суде отметила, что расследование в его отношении продолжается.