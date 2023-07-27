Москвичей предупредили о грозе и шквалистом ветре в ночь на 28 июля

По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать 17 м/с

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Шквалистый ветер и гроза ожидаются ночью на 28 июля в Москве. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столчного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, сегодня после 22:00 и до 09:00 28 июля в столице ожидаются дождь, местами сильный, гроза, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 15 м/с. Неблагоприятные погодные условия сохранятся и завтра, 28 июля, в течение всего дня. Ожидаются дождь, местами ливень, гроза, град, усиление ветра с порывами до 17 м/с", - значится в публикации.

Горожан просят быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.