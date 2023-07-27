Работу морского пассажирского транспорта приостановили в Севастополе из-за непогоды

На конечных остановочных пунктах будет организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Морской пассажирский транспорт приостановил работу в Севастополе из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщается в Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Морской пассажирский транспорт останавливает работу в связи с неблагоприятными погодными условиями. На конечных остановочных пунктах - пл. Захарова и пл. Нахимова - будет организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте", - говорится в сообщении.

Ранее в Севастополе было объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и усиления ветра до 25 м/с. По информации ГУ МЧС, в городе может выпасть более 30 мм осадков. Спасатели призвали горожан и гостей города воздержаться от прогулок и использования личного и общественного транспорта.