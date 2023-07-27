Монастырь УПЦ в Киево-Печерской лавре подал в суд на службу по вопросам свободы совести

Иск направлен на отмену двух приказов госслужбы, касающихся церкви, уточнил адвокат Никита Чекман

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Украинская православная церковь (УПЦ) подала в суд иск в интересах своего монастыря в Киево-Печерской лавре против Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести. Об этом сообщил адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ.

"В Киевский окружной административный суд в интересах Свято-Успенской Киево-Печерской лавры - мужского монастыря УПЦ - подано исковое заявление, ответчик - Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести", - написал он в своем Telegram-канале. Иск направлен на отмену двух приказов госслужбы, касающихся УПЦ.

В январе эксперты Госслужбы по этнополитике и свободе совести при кабинете министров Украины опубликовали заключение, согласно которому УПЦ, несмотря на принятие нового устава, остается в подчинении Русской православной церкви. Чекман указал, что "экспертиза проведена с многочисленными нарушениями законодательства и пристрастными лицами, которые неоднократно выражали негативное отношение к УПЦ". Поэтому каноническая церковь намерена добиться в суде отмены приказов о проведении экспертизы и утверждении ее выводов.

Собор УПЦ, прошедший 27 мая 2022 года в Киеве, заявил, что утвердил "дополнения и изменения в устав об управлении УПЦ, свидетельствующие о ее полной самостоятельности и независимости". Однако украинские власти продолжают оказывать на церковь давление, обвиняя ее в связях с РФ.

На этом фоне к концу марта 2023 года обострилась ситуация вокруг Киево-Печерской лавры. Власти в одностороннем порядке разорвали с УПЦ договор аренды и потребовали от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять незаконные требования, обе стороны обратились в суд. Несмотря на отсутствие решения суда, украинские власти начали разработку стратегии для Киево-Печерской лавры на 2023-2051 годы. Утром 6 июля при содействии полиции началась смена замков и захват ряда корпусов, которые находятся в ведении УПЦ.