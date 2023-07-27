AFP: владельцы книжных лавок отказались переехать с набережной в Париже на время ОИ-2024

Префектура полиции Парижа 25 июля разослала торговцам письмо, в котором сообщила о необходимости убрать с набережной деревянные лотки

ПАРИЖ, 27 июля. /ТАСС/. Владельцы небольших книжных лавок, которые на протяжении уже нескольких веков стоят на набережной Сены в Париже, отказались переезжать на время проведения Олимпийских игр в 2024 году. Об этом сообщило в четверг Agence France-Presse (AFP).

Префектура полиции Парижа 25 июля разослала торговцам письмо, в котором сообщила о необходимости убрать с набережной деревянные лотки, чтобы обеспечить безопасность церемонии открытия игр. Она пройдет 26 июля 2024 года непосредственно в водах Сены, где на протяжении нескольких километров национальные сборные пройдут парадом на речных судах.

По оценкам властей, потребуется демонтировать порядка 570 раскладных деревянных лотков на набережной Сены, где торговцы предлагают старые книги, виниловые пластинки, картины. Однако демонтаж, перенос и повторную установку мэрия предлагает букинистам покрыть за собственный счет, как и возможные повреждения в ходе работ. В мэрии также заверили, что подобная "реновация" станет "частью наследия игр" и будет способствовать внесению кандидатуры букинистов в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Однако представитель 200 участников Культурной ассоциации букинистов Парижа (88% от общего числа таких торговцев) Жером Калле заявил, что они не намерены переезжать. По его словам, некоторые лотки слишком хрупкие для транспортировки, а общая стоимость переезда может достигнуть €1,5 млн.

"Во время встречи, организованной в мэрии 10 июля, помощник мэра, отвечающий за Сену, четко объяснил нам, что в день церемонии мы будем мешать обзору, - заявил Калле. - Мы являемся одним из главных символов Парижа, мы здесь уже 450 лет. Желание вычеркнуть нас из пейзажа, когда празднование этих Игр должно быть празднованием Парижа, кажется немного безумным".