В Венесуэле приветствовали прибытие учебного корабля ВМФ России "Перекоп"

Он принял участие в военно-морском параде

КАРАКАС, 27 июля. /Корр. ТАСС Михаил Макеев/. Участие учебного корабля ВМФ России "Перекоп" в военно-морском параде стало знаменательным событием в праздновании в Венесуэле 200-летия битвы на озере Маракайбо. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС заявила мэр Каракаса, адмирал-аншеф запаса Кармен Мелендес, которая в 2013-2014 годах занимала пост министра обороны Венесуэлы.

"Вместе с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и высшим военным командованием страны я поднялась на борт российского военного корабля, где нас приветствовали курсанты и командование. После торжественного построения, исполнения гимнов наших стран президент обратился к российским морякам с речью и в дружеской, непринужденной обстановке пообщался с курсантами и командованием корабля", - сообщила Мелендес.

"Для меня это была волнующая встреча. В 2015 году я ушла в запас, но в этот торжественный день, 24 июля, я вновь надела военную форму", - отметила Мелендес. "Когда я смотрела на русских курсантов, я вспоминала, как сама была кадетом военно-морского училища, дважды проходила практику на учебном паруснике "Симон Боливар", была первым офицером-женщиной на военном корабле-амфибии, как участвовала в маневрах и 31 год служила в Военно-морских силах Венесуэлы", - рассказала мэр венесуэльской столицы.

Мелендес отметила, что после ухода в запас "начала политическую работу в рядах Единой социалистической партии Венесуэлы, избиралась депутатом Национальной ассамблеи, губернатором штата Лара и мэром Каракаса.

"Мы благодарны России за поддержку в трудные времена и всегда будем с открытыми объятьями встречать российских военных моряков", - подчеркнула глава мэрии Каракаса.

Учебный корабль "Перекоп" Балтийского флота с курсантами Санкт-Петербургского военно-морского института, Черноморского военно-морского училища имени П. С. Нахимова и Военно-морского политехнического института уже прибыл в столичный порт Ла Гуайра.