Туристские возможности Петербурга представили туркомпаниям в трех городах Белоруссии

Роуд-шоу проходило с 25 по 27 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Классические и новые туристические маршруты по Санкт-Петербургу представили туркомпаниям в трех городах Белоруссии - Гомеле, Минске и Гродно, сообщили ТАСС в пресс-службе комитета по развитию туризма. Роуд-шоу проходило с 25 по 27 июля.

"Мероприятие было организовано в рамках информационной кампании комитета по развитию туризма "Добро пожаловать в Санкт-Петербург". Его цель - проинформировать о классических и новых предложениях, укрепить связи и привлечь белорусских гостей в Санкт-Петербург", - рассказали в комитете.

Для участников были организованы презентации программ для индивидуальных путешествий и групповых туров, возможностей по размещению. Также были предусмотрены индивидуальные встречи и культурная программа. По отзывам представителей сферы гостеприимства Петербурга, на мероприятия были приглашены самые знаковые туркомпании белорусских городов - как те, которые работают с городом на протяжении длительного времени, так и только начинающие сотрудничество на этом направлении.

Организатором роуд-шоу выступило Городское туристско-информационное бюро.

Выездные презентации "Добро пожаловать в Санкт-Петербург!" являются частью единой информационной кампании комитета по развитию туризма, реализуемой совместно с представителями сферы гостеприимства. Она включает в том числе участие в профильных выставках, проведение рабочих встреч и ознакомительных туров в город на Неве для представителей отрасли, журналистов и блогеров, размещение информации на транспорте и цифровых носителях.

В июле серия презентаций прошла в крупнейших городах Исламской Республики Иран - Тегеране, Исфахане и Ширазе. Событие было организовано в преддверии предстоящего запуска механизма групповых безвизовых поездок.