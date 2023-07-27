Пляжи в Сочи закрыли из-за шторма и риска образования смерчей

Все городские службы переведены на усиленный режим работы

СОЧИ, 27 июля. /ТАСС/. Пляжи в Сочи закрыты, купание запрещено в связи со штормом на море и риском образования смерчей на участке Магри - Веселое до конца суток 29 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи.

"Со второй половины ночи 28 июля и до конца суток 29 июля на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей на море. Волнение моря 4 -5 балла. Пляжные территории закрыты, купание ограничено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все городские службы переведены на усиленный режим работы. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи временно отказаться от отдыха у воды, а также принять все необходимые меры предосторожности.