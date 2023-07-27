Духовенство УПЦ проводит празднование 1035-летия Крещения Руси в Киево-Печерской лавре

Митрополит намерен 28 июля провести божественную литургию

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил всенощное бдение в Киево-Печерской лавре по случаю празднования 1035-летия Крещения Руси. Об этом сообщается в Telegram-канале УПЦ.

"В Киево-Печерской лавре началось празднование по случаю дня памяти святого равноапостольного князя Владимира и 1035-летия Крещения Руси. В канун праздника блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил всенощное бдение на площади возле Крестовоздвиженского храма Киево-Печерской Лавры. Предстоятелю сослужил сонм архиереев УПЦ и многочисленное духовенство. Духовенство лавры также совершило всенощное бдение в храме во имя преподобного Агапита Печерского", - указано в сообщении. Отмечается, что в пятницу митрополит намерен провести божественную литургию.

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. При этом власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами. Также при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников. В течение последнего года в отношении священников УПЦ выдвигаются обвинения в госизмене, вводятся санкции.

В конце марта власти в одностороннем порядке разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и потребовали от монахов покинуть обитель. 1 апреля Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила наместнику лавры митрополиту Павлу обвинения в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России. Сначала он был отправлен под домашний арест, но в июле эта мера была изменена на содержание под стражей.