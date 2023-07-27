На Москву и Подмосковье обрушился ливень с громом и молниями

По прогнозам синоптиков, непогода сохранится до утра

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Мощный ливень с сильным ветром и раскатами грома обрушился на столицу и Московскую область поздним вечером в четверг, передают корреспонденты ТАСС.

Наиболее интенсивные осадки наблюдаются на севере, северо-западе, западе, юго-западе, юге и юго-востоке Подмосковья, а также в районах Новой Москвы и на западе столицы. Яркие и достаточно частые вспышки были замечены в небе над Зеленоградом, Химками, Красногорском, столичными Солнцево и Фили-Давыдково. При этом температура воздуха держится около плюс 20 градусов.

По прогнозам синоптиков, непогода в столичном регионе сохранится до утра. Порывы шквалистого ветра могут достигать 15-17 м/с. Количество осадков 28-29 июля может составить 50-70% месячной нормы.