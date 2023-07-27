27 июля, 20:35

На Северном Кавказе возросла угроза формирования бандитского подполья

Как сообщили в ГУ МВД России по СКФО, украинские спецслужбы, националистические организации и центры информационно-психологических операций активно привлекают местных жителей к совершению терактов

ПЯТИГОРСК, 27 июля. /ТАСС/. Угроза формирования бандитского подполья на территории Северного Кавказа существенно возросла, руководители международных террористических организаций продолжают вести пропаганду террористической идеологии и активную вербовочную деятельность. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по СКФО.

"В условиях проведения специальной военной операции угрозы формирования на территории субъектов округа бандподполья существенно возросли. Главари международных террористических организаций продолжают вести пропаганду террористической идеологии и активную вербовочную деятельность, что способствует формированию законспирированных ячеек. Активную деятельность по привлечению жителей округа к совершению террористических актов осуществляют украинские спецслужбы, националистические организации и центры информационно-психологических операций", - сказал глава ведомства Сергей Бачурин, слова которого приводятся в сообщении.

Он отметил, что негативными факторами, влияющими на оперативную обстановку, являются финансирование жителями округа членов МТО, действующих в том числе за пределами РФ, формирование террористических ячеек из числа лиц, отбывающих или отбывших наказание в исправительных учреждениях, возвращение в регионы СКФО лиц, принимавших участие в боевых действиях на стороне Украины, а также из стран Ближнего Востока.

Говоря об оперативной обстановке в округе, руководитель окружного полицейского ведомства также отметил, что в результате принятых профилактических мер удалось достичь положительных результатов в сфере борьбы с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Теги:
РоссияСеверный Кавказ
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