В России предложили создать квоты для детей ветеранов СВО в частных детсадах

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова отметила, что в РФ продолжается развитие системы частных учебных заведений

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") предложила министру просвещения Сергею Кравцову и министру финансов Антону Силуанову предусмотреть безвозмездные квоты в 10% для зачисления детей ветеранов боевых действий, в том числе специальной военной операции, в частные детсады и школы. Об этом Лантратова написала в своем Telegram-канале.

"Надо создать квоты для безвозмездного обучения детей ветеранов боевых действий в частных детсадах и школах. Обратилась с таким предложением к министру просвещения Сергею Кравцову и министру финансов Антону Силуанову", - написала она.

Парламентарий отметила, что в России продолжается развитие системы частных учебных заведений, в особенности школ и детских садов. Так, в сентябре 2022 года численность учащихся частных школ достигла 200 тыс. против 175 тыс. годом ранее. "Как правило, они обеспечивают своим выпускникам высокий уровень знаний, однако обучение в таких школах является для многих дорогостоящим и недоступным", - добавила депутат.

Она напомнила, что президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию заявил, что семьи участников СВО должны быть окружены заботой и почетом. В рамках реализации послания в законодательстве было закреплено право детей военнослужащих и детей граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, на первоочередной прием в государственные и муниципальные детсады и школы. Частные организации также могут поспособствовать решению этой задачи, считает Лантратова. Депутат предлагает предусмотреть такую квоту в 10% от общего числа поступающих в частные детсады и школы.

Кроме того, Лантратова уточнила ТАСС, что инициативой предполагается компенсировать предпринимателям часть недостающего дохода из федерального бюджета. "При этом размер этих компенсаций должен носить разумный характер, это в первую очередь социальная мера поддержки ветеранов боевых действий, а не еще один способ заработка для бизнеса. Я была бы очень рада, если среди владельцев частных учебных заведений найдутся люди с активной патриотической позицией, которые будут по возможности обучать детей ветеранов боевых действий на безвозмездной основе за счет собственных ресурсов", - пояснила депутат.