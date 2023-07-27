В Израиле возобновились протесты против судебной реформы

Демонстрация в Тель-Авиве проходит при повышенных мерах безопасности

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июля. /ТАСС/. Противники судебной реформы в Израиле, первая часть которой была утверждена правящей коалицией в понедельник, возобновили в четверг вечером уличные протесты, передает 13-й канал израильского телевидения.

По его информации, крупное скопление манифестантов собралось в вечерние часы возле комплекса правительственных зданий на востоке Тель-Авива, где оппозиция традиционно с начала года проводит свои еженедельные митинги против судебной реформы. Они размахивают израильскими флагами и скандируют лозунги в поддержку демократии.

Как отмечает 13-й канал, демонстрация в Тель-Авиве проходит при повышенных мерах безопасности - власти опасаются эскалации насилия. Порядок в районе проведения манифестации обеспечивают 800 сотрудников правоохранительных органов - вдвое больше, чем обычно, информирует телеканал.

Антиправительственные протесты в Израиле возобновились после двух дней затишья. Первый закон в рамках реформы был утвержден парламентом в понедельник, в тот же вечер по всей стране прокатилась волна стихийных акций протеста противников правительства. Вместе с тем в последующие дни протестная активность пошла на спад, это связано в том числе с тем, что многие израильтяне воздерживались от участия в демонстрациях по случаю Девятого ава - самого траурного дня в еврейском календаре, установленного в память о разрушении Первого и Второго храмов в Иерусалиме. В этом году этот день, в который предписано поститься, выпал на период с вечера 26 по вечер 27 июля.

Кнессет (парламент Израиля) одобрил в понедельник в окончательном чтении закон о так называемом принципе разумности, являющийся одним из ключевых и самых спорных элементов судебной реформы. В соответствии с этим законом будут ограничены полномочия Верховного суда Израиля. До сих пор высшая судебная инстанция имела право блокировать любое решение правительства, которое было бы сочтено юридически необоснованным. Реформа ограничит эти полномочия судебной власти.

Оппозиция с начала года резко протестовала против всей реформы, а во время решающих дебатов в третьем чтении оппозиционные депутаты вовсе бойкотировали голосование, демонстративно покинув зал заседаний Кнессета. Противники реформы считают, что предложенный кабмином план преобразований судебной системы подрывает основы демократии в Израиле. Правительство во главе с Биньямином Нетаньяху настаивает, что реформа, напротив, сделает политическую систему страны более демократичной. Попытки правящей коалиции и оппозиции найти компромиссное решение этой проблемы до сих пор не увенчались успехом, несмотря на посреднические усилия президента страны Ицхака Герцога.